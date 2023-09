Barrierefreiheit Winfried Hoffmann kämpft mit Hindernissen

Für Menschen mit Behinderung ist das Leben oft schwerer, als es sein müsste. Vor allem wenn sie in den Gau-Ortsteilen von Rehlingen-Siersburg leben. Einer, der in Niedaltdorf wohnt, und diese Schwierigkeiten täglich am eigenen Leib erfährt, ist Winfried Hoffmann. Hoffmann ist nicht nur selbst Rollstuhlfahrer, sondern engagiert sich auch in vielen Ehrenämtern, ist Vorstand der Zukunftswerkstatt Saar, Wheelchair-Scout, sitzt im Vorstand der „Plattform Mobilität SaarLorLux“ und ist aktiv bei zahlreichen Umweltorganisationen.