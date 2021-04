Teurer Vandalismus : Scheiben der Grundschule Siersburg eingeworfen

Siersburg Ein dutzend Fensterscheiben mutwillig zerstört. 5000 Euro Schaden an der Grundschule Siersburg: Die Polizei such jetzt Zeugen.

(red) Mehrere Fensterscheiben an der Grundschule Siersburg sind eingeworfen worden. Die Saarlouiser Polizei sucht den oder die bislang noch unbekannten Täter und hofft auf Zeugenhinweise. An der Schule in der Straße „Zum Horst“ 12 waren Vandalen am Werk.