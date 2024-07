Nach Beschluss im Gemeinderat Wo die Kita-Gebühren in Rehlingen-Siersburg billiger werden

Einstimmig hat der Gemeinderat Rehlingen-Siersburg in seiner jüngsten Sitzung am 27. Juni beschlossen, die Elternbeiträge in zwei Einrichtungen zu senken. Doch wie teuer die Betreuung von Kindern in der Gemeinde ab August ist, lässt sich so pauschal nicht sagen. Vielmehr gleichen die Kosten im Saarland einem Flickenteppich, da diese von unterschiedlichen Stellen festgelegt werden. So auch in Rehlingen-Siersburg.