Weißer Tesla S mit Keyless-Go-System : Diebe stehlen hochwertiges Elektroauto in Hemmersdorf

Rehlingen-Siersburg Autodiebe stahlen in der Nacht von Mittwoch, 21. April, auf Donnerstag, 22. April, im Ortsteil Hemmersdorf, einen weißen Tesla, Model S mit dem amtlichen Kennzeichen SLS-HU 20. Das Auto verfügt zudem über ein Keyless-Go-System.

Das Elektrofahrzeug war zwischen 23.30 und 06.00 Uhr vor einem Privatanwesen abgestellt worden. In diesem Zusammenhang weisen die Ermittler für Eigentumskriminalität darauf hin, dass Besitzer, deren Fahrzeuge über ein Keyless-Go-System verfügen, ihre dazugehörigen Fahrzeugschlüssel innerhalb des Anwesens in einem sicheren Behältnis aufbewahren sollten und möglichst nicht in der Nähe des Fahrzeugs, damit potenzielle Täter die Funkdaten der Fahrzeugschlüssel nicht abfangen können. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung.