Gefallenes Wahrzeichen : Hemmersdorfer Kastanie musste gefällt werden

Hemmersdorf Groß war die Hoffnung, dass der Hemmersdorfer „Kaschdelbaam“ die Schäden durch Sturm „Ignatz“ überlebt – am Ende waren die aber doch zu viel für die 135 Jahre alte Kastanie: Mitte November musste sie gefällt werden.

Leserreporter Albert Metzinger lieferte der SZ Bilder der Aktion. „Nicht nur ich bin schon etwas traurig, dass unser Wahrzeichen nach so vielen Jahrzehnten an dieser Kreuzung verschwunden ist“, erzählt der alteingesessene Hemmersdorfer, der auch schon die Sturmschäden dokumentiert hatte. Der Baum sei „wie ein heimlicher Dorfmittelpunkt“ gewesen. Darüber hinaus hatte die Kastanie für Metzinger aber noch einen besonderen Wert: Sein eigener Großvater hat sie als Kind nachweislich im Jahre 1886 gepflanzt (wir berichteten).

Bei dem Sturm Mitte Oktober wurde auch das Wegkreuz beschädigt, das viele Jahrzehnte seinen Platz unter dem Baum hatte. Metzinger hofft, dass „die Dorfpolitik Wort hält und das Wegkreuz wieder errichtet“. Dahingehend hat Ortsvorsteher Dietmar Zenner (SPD) jedoch bereits Pläne: „Die Bruchstücke wurden von unserem Obst- und Gartenbauverein gesichert“, erklärt er auf Nachfrage. Anfang des Jahres möchte Zenner sich mit einem Restaurator treffen, der sich dann nicht nur diesem, sondern allen Wegkreuzen in Hemmersdorf annehmen soll. Viele davon seien seit Jahren vernachlässigt und in einem schlechten Zustand – die Sturmschäden werden zum Anlass genommen, das zu ändern. Derzeit sei er dabei, einen Lageplan aller Kreuze zu erstellen, die gerade für Hemmersdorf zum Ortsbild gehören. Außerdem solle geprüft werden, ob es für die Restauration Förderungen gebe. Was den gefällten Baum angeht, berichtet Zenner: Das alte Wahrzeichen soll mitnichten verfeuert werden. Stattdessen sei der Stamm von einem Schreiner abgeholt worden, der das Holz mitsamt der Maserung zu Tischplatten verarbeiten will. Somit wird der Hemmersdorfer Kastanie doch noch ein angemessenes Nachleben beschert – schließlich ist auch ein Tisch ein Ort, an dem man sich versammelt.