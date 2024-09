Königsstraße betroffen Wasserrohrbruch sorgt in Hemmersdorf für Vollsperrung

Ein Wasserrohrbruch rief am Sonntagnachmittag die Technischen Werke der Gemeinde Rehlingen-Siersburg (TWRS) auf den Plan. Dieser ereignete sich in der Königsstraße, welche in die L 356 in Richtung Fürweiler übergeht, und im Zuge der Arbeiten zur Behebung der Störung für den Verkehr komplett gesperrt werden musste.