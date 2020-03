Wanderung entlang der Nied : Wanderung des Saarwald-Vereins

Rehlingen-Siersburg Der Saarwald-Verein und die Gemeinde Rehlingen-Siersburg bieten am Samstag, 28. März, eine Wanderung entlang der Nied an. Die ungefähr 12 Kilometer lange Tour startet um 14 Uhr an der Niedtalhalle in Siersburg.



Die Wanderung führt vom Fuße des Siersbergs zunächst flussaufwärts bis zur Fußgängerbrücke „Im Bitzem“ in Hemmersdorf. Von dort ist ein Anstieg zu nehmen bis zur Höhe des Jungenwaldes, um von hier niedabwärts wieder in Richtung Siersburg zu wandern.