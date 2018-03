später lesen Wanderung Wandern in den elsässischen Vogesen zur Burg Nideck Teilen

„Einfach riesig“, so betiteln der Saarwald Verein und die Gemeinde Rehlingen-Siersburg eine Wanderung beim elsässischen Dorf Oberhaslach, im Wald des sagenumwobenen Riesen der Burg Nideck, am Samstag, 7. April. Diese Burganlage wie auch die spektakulären Wasserfälle von Nideck sind Stationen dieser mittel-schweren Wanderung, die etwa 3,5 Stunden beansprucht. Bei einem Drei-Gang-Menü wird am Abend die Tagestour in die Vogesen beschlossen. Die Teilnahme kostet 54 Euro pro Person. red