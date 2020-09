30 000 Euro investiert : Wanderhütte des Saarwaldverein Rehlingen-Siersburg erstrahlt in neuem Glanz

Siersburg Seit 70 Jahren bietet sie Wanderern Schutz und Geselligkeit, nun erstrahlt sie nach einer umfangreichen Renovierung in neuem Glanz: Die Wanderhütte in Siersburg-Itzbach.

„Lasst uns von hier aus die Schönheit der Schöpfung erleben.“ Damit segnete am Samstag Dechant Ingo Flach die Wanderhütte des Saarwaldvereins in Siersburg-Itzbach. Mehr als 70 Jahre ist sie alt. Doch in den vergangenen Jahren wurde sie kaum noch genutzt, bis der Ortsverein Rehlingen-Siersburg 2019 umfassende Maßnahmen startete. „Wir sind gestern so weit fertig geworden“, sagte der Vereinsvorsitzende Martin Silvanus. „Aber wohl im Herbst folgt noch ein kompletter Anstrich.“