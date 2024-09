16 Haltestellen in Rehlingen Walking Bus statt Elterntaxi – So sollen Kinder sicher zur Grundschule kommen

In Zweierreihen machen sich die Grundschüler mit ihren Ranzen auf dem Rücken und orange leuchtender Warnweste auf den Weg zur Bushaltestelle. Vor und hinter ihnen gehen ein paar Mamas, die sich in die Rollen von Busfahrerinnen begeben haben, um die Kinder im Auge zu behalten. So schlängelt sich der sogenannte Walking Bus – ein gehender Schulbus – von Haltestelle zu Haltestelle, bis er sicher an der Schule ankommt. Seit wenigen Monaten ist dieser nun fester Bestandteil des Schulweges in Rehlingen.