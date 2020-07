SZ-Serie Biergärten der Region : Notfalls kann man hier sogar baden

Im Biergarten „Nied-Licht“ laden Liegestühle dazu ein, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Foto: Oliver Morguet Foto: Oliver Morguet

Hemmersdorf Idyllisch, unmittelbar am Ufer der Nied gelegen, lädt die Wackenmühle in Hemmersdorf in ihren Biergarten „Nied-Licht“ und auf die großzügige Freiterrasse ein.

Von Oliver Morguet

Das Plätschern der Nied ist auf dem Gelände der Wackenmühle allgegenwärtig. Das mächtige Mühlrad, in den 1970er-Jahren saniert, dreht sich immer noch. Es treibt aber heute keine Mahlsteine mehr an, um Getreide zu Mehl zu zerkleinern, sondern erzeugt Strom, der in der Mühle verbraucht wird. Außerdem können Radler damit hier an vier Stationen kostenlos die Akkus ihrer E-Bikes wieder aufladen.

Die Gastronomie wird in der dritten Generation von Pascal und Tanja Biehl betrieben. Pascal Biehls Großvater Karl Weißkopf hatte 1956 in die Kornmühle eingeheiratet und das erste Lokal eröffnet. Von 1971 bis 2000 zeichneten Jean-Jacques und Karin Biehl verantwortlich, die auch die Stromerzeugung auf dem Weg brachten. Unter der Führung von Pascal Biehl und seiner Frau Tanja wurde dann vor einigen Jahren der Biergarten „Nied-Licht“ eröffnet. „Somit ist in jeder Generation was neues hinzugekommen“, betont der heutige Inhaber.

„Hier zu sein, ist für uns immer wie ein kleiner Urlaub“, erzählen Cynthia und Ralf Schütz, die mit ihren beiden Töchtern Marie und Louise gekommen sind. Mit ihnen am Tisch sitzen Verena und Torsten Rihm mit ihren Söhnen Henry und Jano sowie Nesthäkchen Mathea. Die beiden Familien lassen sich Brathähnchen schmecken, eine Spezialität des Hauses. „Das Essen ist lecker, und alle sind sehr freundlich“, lobt Marie, die nach dem Sommer in die vierte Klasse kommt, und ergänzt: „Und wenn’s richtig heiß ist, kann man sogar in der Nied baden.“ In den Ferien kommt die Familie Schütz wohl öfter hierher: „Wegen Corona haben wir nur für eine Woche eine Städtereise nach Berlin gebucht“, berichtet Mutter Cynthia.

Die Außengastronomie bietet rund 60 Plätze auf der Terrasse. Noch einmal genauso viele Gäste fasst der Biergarten Nied-Licht, wo neben Tischen und Stühlen zahlreiche Liegestühle dazu einladen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Die Wackenmühle liegt unmittelbar am Niedtal-Radweg, der als einer der schönsten im Saarland gilt. Idyllische Tal-Auen und schmucke Lothringer Bauernhäuser säumen die Strecke von Rehlingen über Siersburg, Großhemmersdorf, Nied­altdorf und Kerprich-Hemmersdorf zurück über Siersdorf zum Startpunkt an der L 170 zwischen Rehlingen und Fremersdorf. Der Niedtal-Radweg ist eine Nebenstrecke des Saar-Radwegs.

Wie ein Zwei-Familien-Ferientag: Cynthia und Ralf Schütz mit Marie und Louise (links), sowie Christine und Torsten Rihm mit Jano, Henry und Nesthäkchen Mathea kommen gerne zur Wackenmühle. Foto: Oliver Morguet

Darüber hinaus liegt die Wackenmühle im Einzugsbereich verschiedener Wanderwege. Das sind zum Beispiel die Traumschleife „Grenzblickweg“ oder der „Druidenpfad“.

Neben dem Wandern und Radfahren bietet das Niedtal weitere Möglichkeiten, sich aktiv in herrlicher Natur zu erholen. Das Flüsschen lädt bei heißem Wetter zum Baden ein und sorgt so für Abkühlung. An der Wackenmühle kann man sich außerdem Tretboote ausleihen und damit die Nied erkunden. Immer beliebter wird auch das Stand-up-Paddling. Bei diesem Wassersport, auch Stehpaddeln genannt, stehen die Sportler aufrecht auf einem schwimmfähigen Board und bewegen sich mit Hilfe eines Stechpaddels vorwärts.

Kontakt: Wackenmühle, Pascal und Tanja Biehl, Zur Wackenmühle 4, 66780 Hemmersdorf (Gemeinde Rehlingen-Siersburg), Telefon (0 68 33) 5 55, E-Mail: info@wackenmuehle.eu

Öffnungszeiten: Montag ab 16 Uhr, Mittwoch bis Sonntag ab 11 Uhr (warme Küche von 12 bis 14 und von 17 bis 21.30 Uhr), Ruhetag Dienstag.