Siersburg Wanderer erkunden Vorzüge des regionalen Weins

An dem Tag wurde den Wanderinnen und Wanderern einiges geboten: Jeder Teilnehmer bekam entlang der fünf Genussstationen acht 0,1-Liter-Weinproben vorwiegend saarländischer Spitzenwinzer zu kosten, samt des eigens für diesen Anlass gefertigten Weinglases. Am Start und Ziel der Wanderung, der Siersburger Niedtalhalle, konnten alle Weine der Wanderung erneut verkostet werden. Dies ermöglichte es auch Gästen, die nicht so gut zu Fuß waren, an der kompletten Weinprobe teilzunehmen, ohne mitwandern zu müssen.