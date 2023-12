Nach Geldautomaten-Sprengung Versicherung gibt grünes Licht für Nordgauhalle

Der Sparkassen-Automat im Eingangsbereich der Nordgauhalle in Gerlfangen ist einer von drei, der in diesem Jahr allein in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg gesprengt wurde. Seit Juni konnte demzufolge die Halle nicht mehr genutzt werden, denn dadurch wurde der komplette Vorraum zerstört und die Eingangstür wurde so stark beschädigt, dass sie ausgebaut werden musste.