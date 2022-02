Übergabe von Publikation aus Rehlingen-Siersburg : Erinnerungen an jüdische Schicksale

Rehlingen-Siersburg/Saarbrücken Reinhold Jost, Minister und Ortsvorsteher von Siersburg, hat Charlotte Knobloch eine Publikation zur Aufarbeitung der Geschichte in der Gemeinde übergeben.

(red) Mit der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg setzt sich eine Publikation auseinander, an der seit vielen Jahren mehrere Autoren arbeiten. Eine Ausgabe dieser Publikation ist kürzlich an Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, übergeben worden.