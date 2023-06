Benefizlauf in Rehlingen Über 3900 Euro für die Rückenmarkforschung gesammelt

War die Veranstaltung für die Löwen aus der Hüttenstadt eine Premiere, so haben die Mitglieder des Vereins „Luca’s Bewegung“ bereits Erfahrung mit der Ausrichtung des Laufes, der weltweit über die Bühne geht. Seit 2014 gehen Hobby-Läufer, Profisportler und Rollstuhlfahrer bei der Benefizaktion rund um den Globus an den Start, um Spenden für die Rückenmarkforschung zu sammeln. Zehntausende Menschen auf der ganzen Welt machen sich exakt zur gleichen Zeit auf den Weg. Rund 70 Starter schickte Innen- und Sportminister Reinhold Jost auf die Strecke. Um den Zugang für Behinderte zu erleichtern, waren die Gastgeber vom Bungertstation in die Service-Garage im Rehlinger Gewerbegebiet umgezogen. Für die Fete hatten Maik Hein und Thomas Montnacher ihren Showroom zum Treffpunkt für alle Generationen umgewandelt. Bester Läufer war bei den Männern Dominik Gasthauer mit 34,4 Kilometer. Kim Schmidt holte dem 28,5 Kilometern den Sieg bei den Frauen. Ein Dankeschön für die längste Anfahrt nahm Albert Klein aus Ürzig an der Mosel entgegen.