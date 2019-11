Umweltskandal : UBA dementiert: Schutt in Oberesch kommt wohl nicht so schnell weg

UBA dementiert: Schutt in Oberesch kommt wohl nicht so schnell weg

Die Masse an Bauschutt, die bei Oberesch illegal entsorgt wurde, soll wieder weggeräumt werden. Einen Termin gibt es jedoch noch nicht. Foto: Uwe Rech. Foto: Uwe Rech

Oberesch Bis 30. November soll der Schutt in Oberesch wieder wegeräumt werden, verkündete Bürgermeister Collmann. Die UBA stellt das nun richtig.

Vor gut acht Wochen sind auf einem Privatgrundstück in Oberesch, nahe dem renaturierten Eschbachweiher, rund 40 Lkw-Ladungen Bauschutt und Erdaushub illegal entsorgt worden (die SZ berichtete mehrfach). Die Oberescher Bürger sind empört, nicht nur über den Umweltskandal selbst, auch über den Umgang der Verwaltung damit, die erst spät über den Stand der Dinge informierte. In der Gemeinderatssitzung, die sich am 7. November mit dem Thema beschäftigte, verkündete Ralf Collmann, Bürgermeister von Rehlingen-Siersburg, eingangs den Fraktionen und den zahlreichen Zuhörern, die Untere Bauaufsicht des Landkreises (UBA), die nun zuständig sei, habe dem Eigentümer eine Frist bis 30. November gestellt, um den Schutt wieder wegzuräumen. Weiter: Komme der Eigentümer dem nicht nach, wolle die Gemeinde selbst kostenpflichtig räumen, um weitere Gefahren für die Umwelt abzuwenden.