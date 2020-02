Naturdenkmal in Niedaltdorf : Tropfsteinhöhle soll 2022 wieder öffnen

Niedaltdorf Das Naturdenkmal in Niedaltdorf ist seit 2018 geschlossen. Nun kann, nach Verzögerungen, die Sanierung beginnen.

Die Planung zur Wiedereröffnung der Tropfsteinhöhle in Niedaltdorf stockte lange Zeit. Nun gibt es Neuigkeiten: Ende Januar hatten sich Vertreter der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, der Naturlandstiftung Saar, des Saar-Umweltministeriums und des Landkreises Saarlouis in Saarbrücken getroffen, um das weitere Vorgehen zu planen.

Die Höhle sollte schon längst wieder zugänglich sein. Anfang Februar 2018 hatte die Naturlandstiftung (NLS) einen Zuwendungsbescheid des Umweltministeriums in Höhe von 121 500 Euro bekommen, um die Tropfsteinhöhle zu kaufen. Vorsitzender der Naturlandstiftung ist übrigens der Umweltminister, Reinhold Jost. Die Höhle war zuvor in Privatbesitz gewesen. Schon damals hatte man sich, mit Blick auf die Haushaltssituation der Gemeinde, mit der NLS darauf geeinigt, dass die Gemeinde die Tropfsteinhöhle von der Stiftung pachten werde statt sie selbst zu kaufen. Zuvor sollte die Tropfsteinhöhle saniert und und modernisiert werden, um sie wieder für Tourismus und Publikumsverkehr öffnen zu können.

Dabei soll unter anderem ein barrierefreier Zugang geschaffen werden, so dass Gehbehinderte zumindest den Vorraum erreichen können. Für den Besuch der engen Höhle selbst sei das leider nicht möglich. Darüber hinaus soll eine neue barrierefreie Toilettenanlage eingebaut werden. Außerdem bekommt die Höhle eine neue Beleuchtung. Im Eingangsbereich soll es eine mediale Präsentation, mit Diashow, Film möglicherweise sogar mit Virtueller Realität (VR) per VR-Brille, geben.

Hier sei man nun einen guten Schritt weitergekommen: Bei dem Treffen in Saarbrücken habe die NLS zugesagt, dass die Gemeinde in den nächsten Wochen den Pachtvertrag zugeschickt bekommt. Dieser soll dann in den einzelnen Gemeindegremien schnellst möglich behandelt werden. „Wir hoffen, dass wir uns hier bezüglich der Details, also unter anderem der Pachtkosten, mit der Naturlandstiftung schnell einigen können“, erklärte Pawlak, der aber zuversichtlich sei.