Niedmündung : Toter in Sprinter auf A8-Rastplatz im Saarland entdeckt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Auf dem Rastplatz Niedmündung an der A8 ist ein Mann in der Nacht auf Dienstag tot in seinem Fahrzeug gefunden worden. Bereits am Dienstag fand die Obduktion des Mannes statt.

Auf dem Rastplatz Niedmündung in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg in Fahrtrichtung Luxemburg auf der A8 wurde in der Nacht auf den 22. November ein toter Mann gefunden. Die männliche Leiche wurde in einem Mercedes Sprinter entdeckt.

Der Kriminaldauerdienst im Saarland wurde gegen 2.30 Uhr über den Toten informiert. Auf dem Rastplatz an der A 8 sei die Polizei in der Nacht schon zweimal im Einsatz gewesen – in beiden Fällen wegen Streitigkeiten. Darin sei der Verstorbene allerdings nicht verwickelt gewesen, sagte ein Sprecher des saarländischen Kriminaldauerdienstes auf SZ-Nachfrage.

Lesen Sie auch Polizei sucht Zeugen : Unbekannter tötet Pferd in Köllerbach: Stute verblutet auf Koppel

Obduktion ergab keinen Hinweis auf Fremdverschulden