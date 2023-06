Auftaktveranstaltung in Rehlingen-Siersburg „Alltagsradverkehr in den Fokus rücken“ – Stadtradeln im Saarland erfolgreich gestartet

Rehlingen-Siersburg · In Rehlingen-Siersburg fiel am Sonntag der landesweite Startschuss für das diesjährige Stadtradeln. Zum ersten Mal nehmen an der bundesweiten Kampagne – mit der auch auf die Bedeutung des Radfahrens für den Klimaschutz aufmerksam gemacht werden soll – sämtliche Kommunen und Landkreise des Saarlandes teil. Und auch in anderer Hinsicht geht das Stadtradeln Saar neue Wege.

11.06.2023, 19:51 Uhr

In Rehlingen-Sierburg fiel am Sonntagmittag der offizielle Startschuss für das diesjährige Schul- und Stadtradeln im Saarland. Erstmals beteiligen sich alle 52 Kommunen und Landkreise an der bundesweiten Kampagne. Foto: Tom Peterson

Mittlerweile zum achten Mal beteiligt sich das Saarland an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“. In diesem Jahr sogar mit einem neuen Teilnehmerrekord. Erstmals sind alle 52 saarländischen Kommunen, die Landkreise und der Regionalverband dabei, wie Klima- und Mobilitätsministerin Petra Berg zur landesweiten Auftaktveranstaltung des „Stadt- und Schulradeln Saar“ in Rehlingen-SIersburg betonte. Aber nicht nur bei den Kommunen ist das Interesse an der Aktion offenbar groß.