Radweg zwischen Dillingen und Rehlingen gesperrt Wann heißt es wieder freie Fahrt auf dem Saarradweg?

Dillingen/Rehlingen-Siersburg · Absperrbarken, aber keine Baustelle in Sicht? Eine scheinbar grundlose Sperrung des Saarradweges zwischen Dillingen und Rehlingen-Siersburg führt seit 10. Juni zu Unmut bei Radfahrern. So auch bei einem Leser, der sich auf der Suche nach Antworten an die Saarbrücker Zeitung gewandt hat.

02.07.2024 , 11:36 Uhr

Keine Durchfahrt für Radfahrer gibt es aktuell kurz vor der Brückenstraße bei Dillingen. Foto: Linda Schiffmann

Von Linda Schiffmann