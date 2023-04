Nachfolge Maik Licher hat nach Reinhold Jost das Sagen

Der neugewählte Vorstand des SPD-Gemeindeverbandes Rehlingen-Siersburg ist jünger und weiblicher aufgestellt. Über Jahrzehnte hat Reinhold Jost den SPD-Gemeindeverband Rehlingen-Siersburg mit viel Herzblut und Leidenschaft geführt. Fair, lösungsorientiert und nah bei „de Leit“ war und ist auch heute sein Motto. Durch sein unermüdliches Engagement hinterlässt er seinem Nachfolger einen Verband, der auf einem guten und stabilen Fundament steht. Nach 31 erfolgreichen Jahren gibt er den Staffelstab an seinen langjährigen Wegbegleiter Maik Licher ab. Er wird mit seinem neuen Team in Zukunft die Geschicke des Verbandes leiten. An seiner Seite stehen weiterhin die Stellvertreter Timo Albrecht und Michell Dittgen. Die neuen Stellvertreterinnen sind Birgit Lion und Albana Terstena. Geschäftsführerin Nadine Niewel, Kassierer Michael Brittner und Schriftführerin Christina Bauer machen den geschäftsführenden Vorstand komplett. In den SPD-Gemeindeverband Rehlingen-Siersburg wurden weiterhin gewählt: für das Organisationsteam Michael Engel, Markus Roth, Ameen Fadel, Fred Stinnen, Margret Stöhr und Jürgen Pistorius; Reiner Petry als Seniorenbeauftragter; Maurice Müller (Juso-Beauftragter), Dietmar Zenner (Arbeitnehmer-Beauftragter) sowie als Beisitzer Rudi Petry, Johannes Hiry, Ramona Brem, Peter Schmidt, Thomas Hoffmann, Bertram Schellenbach, Edith Bock, Norbert Bettinger, Anja Düro, Patrik Salzgeber, Erich Bimperling, Mae Demme, Dennis Weitner, Benedict Fey, Robin Diwo und Helmut Kompe.