Skat Preisskat in den Bürgerstuben

Nächster Preisskat in den Bürgerstuben Erbringen ist am Donnerstag, 29. November, um 18.45 Uhr, in der Erbringerstraße 98 in Erbringen. Kartenausgabe ist ab 18 Uhr. Gespielt werden zwei Serien à 48 Spiele. red