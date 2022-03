Anwohner aufgeschreckt : Katastrophenalarm bei Rehlingen ausgelöst – Gemeinde gibt Entwarnung

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Rehlingen-Siersburg Eine unruhige Nacht hatten viele Anwohner in Rehlingen. Dort löste gegen 4 Uhr der Katastrophenalarm einer Sirene in der Umgebung aus.

In der Nacht auf Donnerstag hat das laute Aufheulen einer Sirene, die den Katastrophenalarm ausgelöst hat, viele Anwohner in Rehlingen aus dem Schlaf geschreckt. Wie die Gemeinde gegen 6 Uhr am Morgen über Facebook mitteilt, lag dem ausgelösten Katastrophenalarm ein technischer Defekt zugrunde.

Bei der betroffenen Sirene handele es sich um eine Sirene außerhalb der Gemeinde. Den technischen Defekt habe man nach Rücksprache mit der Wehrführung und der Polizei sichergestellt.

Kritik kommt auf Facebook von einigen betroffen Bürgern. „Beunruhigend, dass es so lange dauert, bis da eine Entwarnung kommt“, schreibt so zum Beispiel ein Nutzer. Gerade in den aktuellen Zeiten könne das sehr beunruhigen. Die Gemeinde verweist in einer Antwort darauf auf Zuständigkeit. Man habe alle Informationen weitergegeben, sei aber selbst nicht für Katastrophenschutz zuständig. An oberster Stelle für Katastrophenschutz im Saarland ist das Innenministerium zuständig. Darunter dann die Landkreise beziehungsweise die Landeshauptstadt im Regionalverband.

Auch in einer Facebook-Gruppe für Bürger der Gemeinde gibt es Kritik an der späten Entwarnung und daran, dass sie nicht über alle Kanäle lief. Eine schnelle Entwarnung auch über die Medien wäre angebracht gewesen, schreibt ein Nutzer. „Für mich war die Nacht gelaufen“, so eine andere.