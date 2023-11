Rallye Timo Schulz feiert Klassensieg bei WM-Lauf

Schulz setzte sich in seinem Opel Corsa bereits zu Beginn an die Spitze der Kategorie Rally 4, baute diese am zweiten Rallye-Tag mit vier von sechs Bestzeiten trotz schwierigster Streckenbedingungen – Dauerregen hatte für schlammige Straßen gesorgt – aus. Und brachte den Vorsprung an den folgenden beiden Tagen souverän ins Ziel. Zum Finale setzte der 23-Jährige sonntags mit drei Bestzeiten in vier Prüfungen noch einmal ein Ausrufezeichen – und hatte am Ende einen Vorsprung von 1:40 Minuten.