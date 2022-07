Einziger Supermarkt im Ort : Rewe in Siersburg schließt für ein Jahr – Bürgermeister wehrt sich gegen Kritik

Vorerst werden die Regale im Rewe-Markt in Siersburg nicht mehr aufgefüllt. Foto: dpa/Oliver Berg

Siersburg Unschöne Nachricht für alle in Siersburg: Der einzige Supermarkt im Ort hat am Samstag geschlossen – für ein komplettes Jahr. Die Grünen melden sich mit Kritik zu Wort. Was sagt der Bürgermeister dazu?