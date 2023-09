Nach Abriss und Neubau Siersburg hat seinen Rewe wieder zurück (mit Fotos)

Siersburg · Vor einem Jahr wurde der in die Jahre gekommene Rewe in Siersburg geschlossen und abgerissen. Seitdem wurde an selber Stelle ein neuer und größerer Markt gebaut, der am Donnerstag seine große Eröffnung feierte. Das hat die neue Filiale zu bieten.

15.09.2023, 16:47 Uhr

So sieht es im neuen Rewe-Markt in Siersburg aus 34 Bilder Foto: Jana Rupp

„Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich“, sagt Marco Wagner zu den vielen Gästen, die sich im ganzen Laden versammelt haben. „Wir dürfen die Eröffnung unseres Siersburger Marktes, unseres Rewe Wagner, feiern.“ Auch die Gemeinde hat auf diesen Moment ein ganzes Jahr lang hingefiebert. Denn Anfang Juli 2022 wurde der örtliche und in die Jahre gekommene Einkaufsmarkt geschlossen, um abgerissen zu werden. Seit Donnerstag erstrahlt nun die neu gebaute Filiale an selber Stelle in neuem Glanz. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sieht es im neuen Rewe-Markt in Siersburg aus