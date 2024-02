Handmade-Deko Selbstbedienungshäuschen „Caia“ in Niedaltdorf lädt zum Stöbern ein

Sonnenfänger, die Licht im ganzen Raum tanzen lassen, Kerzen mit einem ermutigendem Spruch und liebevoll gestaltete Postkarten, über die sich jeder freut. Hört sich an, wie das Sortiment eines großen Dekogeschäftes, ist aber der Inhalt eines ganz kleinen Gartenhäuschens in Niedaltdorf. Und zwar direkt vor der Haustür von Denis Zenker. „Caia“ heißt ihr Selbstbedienungshäuschen, in dem man durch ihre handgemachten Produkte stöbern und sich seine Lieblingsstücke direkt mitnehmen kann.