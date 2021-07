Schnelles Internet wird verlegt : Sechs Ortsteile bekommen bald schon schnelles Internet

In sechs Ortsteilen von Rehlingen gibt es bald schnelles Internet dank Glasfaserkabel. Foto: dpa/Patrick Pleul

Siersburg Die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser GmbH in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg ist beendet und nun steht fest: In den sechs Ortsteilen Rehlingen, Siersburg, Hemmersdorf, Niedaltdorf, Eimersdorf und Fürweiler wird schnelles Internet über Glasfaser bis ins Haus verlegt.

Wie die Gemeinde und das Unternehmen mitteilen, haben bislang schon 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in diesen Ortsteilen ihr Interesse am Glasfaser-Netz bekundet. Das bedeutet, dass das Netz nun ohne Baukostenbeteiligung für Kunden und Gemeinde ausgebaut wird.

Der Projektleiter der Deutsche Glasfaser, Björn Symanzik, dankte der „Gemeindeverwaltung und dem Ersten Beigeordneten Joshua Pawlak, die sich ganz besonders eingesetzt haben, die zukunftssichere Infrastruktur in die Gemeinde zu holen.“ Pawlak ergänzte: „Der nun beschlossene Ausbau der Glasfaserinfrastruktur wird nicht nur Standortfaktor für unsere Gemeinden sein, sondern bedeutet auch eine langfristige Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität vor dem Hintergrund der Möglichkeiten des digitalen Zeitalters.“

Nach der offiziellen Freigabe der Geschäftsführung beginnen nun die detaillierten Vorbereitungen für den Ausbau in Eimersdorf, Hemmersdorf, Rehlingen, Siersburg, Niedaltdorf und Fürweiler. Jeder, der einen Vertrag eingereicht hat, wird über die weiteren Schritte informiert und zur Besprechung des Hausanschlusses kontaktiert.

Die Deutsche Glasfaser beginnt die Planung der Tiefbauarbeiten. „In den nächsten Wochen werden wir festlegen, wo der PoP aufgestellt und wie der Tiefbau ablaufen wird“, erläuterte Symanzik. Der PoP – Point of Presence – ist die Hauptverteilstation des Netzes. Von hier aus werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Das Aufstellen des PoP ist das erste sichtbare Zeichen des Ausbaus.

Im Anschluss daran beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau. Für Gewerbekunden läuft noch die Interessensbekundung im Gewerbegebiet Rehlingen. In Dillingen und Pachten war die Bedarfserhebung für Glasfaserausbau hingegen nicht erfolgreich, hier bekundete bisher zu wenige Haushalte Interesse (die SZ berichtete).

Weitere Bedarfserhebungen beginnen nach Auskunft der Deutsche Glasfaser am 3. September in der Gemeinde Wallerfangen sowie in Wadgassen, Lebach, Schmelz und Saarwellingen.