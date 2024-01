Voraussichtlich noch bis Freitag Schon wieder Zugausfälle auf der Niedtalstrecke

Nach Angaben der Deutschen Bahn werde wieder ein Schienenersatzverkehr in der Niedtalgemeinde angeboten. Bürgermeister Joshua Pawlak äußert sich verärgert über die Situation: „Die Ausfälle haben erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben unserer Bürgerinnen und Bürger. Sie können nicht mehr wie gewohnt an ihren Arbeitsplatz gelangen, wichtige Termine einhalten oder ihre Kinder zur Schule schicken.“ Die Ausfälle würden demnach zu großen Unannehmlichkeiten führen und Stress in der Gemeinde verursachen. „Unser Geduldsfaden bei diesem Thema ist sehr dünn. Die Niedtalstrecke verdient eine qualitativ hochwertige Transportanbindung und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen“, betont der Bürgermeister.