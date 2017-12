Schnelles Internet kommt für alle Ortsteile

Im Frühjahr 2018 werden die noch nicht angeschlossenen Ortsteile der Gemeinde Rehlingen-Siersburg mit DSL versorgt.

Niedaltdorf, Fürweiler, Eimersdorf, Oberesch und Biringen erhalten nun auch schnelleres Internet. Im Frühjahr sollen die Ortsteile mit bislang geringerer Breitbandkapazität zügig mit DSL versorgt werden. Nach einer landesweiten Ausschreibung sei für das Versorgungsgebiet der Gemeinde Rehlingen-Siersburg die Telekom beauftragt worden.

Bürgermeister Martin Silvanus bedauert, dass eine „gewisse zeitliche Verzögerung“ eingetreten sei, nachdem erst vor wenigen Jahren „mustergültige Breitbandprojekte“ mit den Unternehmen Telekom und Inexio etwa in Siersburg, Fremersdorf, Rehlingen und Gerlfangen realisiert worden seien. „Wir waren schon in 2016 gerüstet, im Wege einer eigenen gemeindlichen Ausschreibung die DSL-Kapazitäten in allen unseren Orten hochzuschrauben“, sagt der Bürgermeister. Doch dann sei fast zeitgleich vom Bund ein Investitionsprogramm „Breitbandausbau im ländlichen Raum“ aufgelegt worden – mit einer Förderquote von 100 Prozent. Zudem sei ein einheitliches „För­dergebiet Saarland“ definiert worden. „Unser Teilprojekt ist dann in einem landesweiten Gesamtprojekt ‚NGA – Netzbaubau Saar‘ aufgegangen. Bei einer hundertprozentigen Förderung sagt man dazu nicht nein“, erklärt Silvanus die Entwicklung.

Erfreulich sei, dass wegen der umfangreichen Vorarbeiten der Gemeinde und des Verbandes „ego-Saar“ deren Versorgungsgebiete vorrangig im Ausbauprogramm stünden. Gestartet sei dieses landesweite Projekt bereits im Sommer, erläutert der in der Gemeindeverwaltung zuständige Projektleiter Gerhard Kerber. In wenigen Wochen – je nach Witterungslage – sollten die konkreten Tiefbau-Arbeiten nun auch auf dem Niedgau beginnen können. Im so genannten Trenching-Verfahren werde Glasfaserkabel entlang der Landstraße zwischen Silwingen und Biringen sowie zwischen Biringen und Oberesch verlegt. Im Zuge dieser Arbeiten, die insgesamt zwei bis drei Wochen dauern sollen, seien Vollsperrungen der Landstraße abschnittsweise unvermeidbar, habe die Telekom mitgeteilt. Über das Nachrichtenblatt und die Medien soll rechtzeitig informiert werden.

Im Laufe des Jahres 2018 sollen zudem Breitband-Nachrüstungen insbesondere in Randbereichen von Siersburg vorgenommen werden.