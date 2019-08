Rehlingen-Siersburg Polizei sucht Zeugen, die etwas zu den Tätern sagen können. Auslöser für den blutigen Streit war ein Hinweis der Frau des späteren Opfers an die Bande.

Die Bande hatte zwei Hunde dabei, die nicht angeleint waren. Und genau das war auch der Auslöser für den blutigen Streit. Zuvor hatte nämlich die Frau des Opfers die fremden Männer darum gebeten, die Tiere an die Leine zu legen. Sie hielt sich zu jenem Zeitpunkt mit ihrem Hund im an den Tatort grenzenden Garten auf. Das wollten sich die Unbekannten jedoch nicht vorschreiben lassen. Als ihr Ehemann dann nochmals darauf hinwies, entlud sich der Zorn der drei Männer in einer heftigen Attacke gegen ihn. Mit einer Platzwunde und Prellungen am Kopf musste der Siersburger ins Krankenhaus.