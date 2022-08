Leichtathletik : Zwei Rehlinger bei Leichtathletik-EM am Start

München/Rehlingen In München beginnen am Montag die Leichtathletik-Europameisterschaften. Deutschland ist mit 112 Athleten am Start, davon kommen zwei vom LC Rehlingen. Gleich am ersten Tag ist Richard Ringer gefordert.

Der vielfache deutsche Meister auf den Langstrecken wird im Zentrum der bayrischen Hauptstadt den vierten Marathon seiner Karriere bestreiten. Der Startschuss fällt um 11.30 Uhr.

Beim Olympia-Marathon vor einem Jahr in Sapporo in Japan belegte Ringer als bester Deutscher Platz 26. Seine Bestleistung erzielte er im April 2021 in Siena in Italien mit 2:08:49 Stunden. Dieses Jahr hat der 33-Jährige noch keinen Marathon absolviert. Sein letzter Wettkampf generell datiert vom 24. April. Im spanischen Málaga stellte Ringer über zehn Kilometer mit 28:42 Minuten einen neuen Saarlandrekord auf.

Die zweite Rehlingerin am Start ist Sara Benfares. Für die deutsche 5000-Meter-Vizemeisterin geht es in München vor allem auch um die Frage, wie sie ihren Kollaps bei der WM in Eugene in den USA vor drei Wochen weggesteckt hat. Dort hatte die 21-jährige Deutsch-Französin der großen Hitze Tribut zahlen müssen und war im Halbfinale über 5000 Meter im Ziel zusammengesackt. Kurze Zeit schien sie bewusstlos, ehe Helfer sie in einen Rollstuhl hievten.