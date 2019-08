Für Kurzentschlossene : Tagesausflug in den Hunsrück: Noch Plätze frei

Tagesausflug in den Hunsrück: Noch Plätze frei

Rehlingen-Siersburg Kurzfristig sind noch Plätze frei geworden für einen Tagesausflug in den Hunsrück zwischen Morbach und Simmern. Er findet am Sonntag, 4. August, statt, und wird vom Saarwald-Verein Rehlingen-Siersburg und der Gemeinde angeboten.

Auf dem Programm steht neben einer Wanderung zur Burg Baldenau unter anderem auch ein Besuch des Drehortes Gehlweiler, der in der TV-Saga „Heimat“ die Kulisse bot für den Filmort „Schabbach“. Bei diesem Besuch an den Originalschauplätzen der Aufnahmen, unter anderem in der Schmiede der Familie Simon, wird die Hauptdarstellerin Marita Breuer anwesend sein.