Pilotprojekt in Rehlingen-Siersburg Neue Hundesteuersatzung 2024 – Haltung „gefährlicher Hunde“ wird teuer

Hundehalter wissen, wie schön es sein kann, so einen flauschigen und treuen Begleiter in der Familie zu haben. Doch neben den vielen tollen Momenten, gibt es bei den Vierbeinern auch ein paar notwendige Übel, um die Halter leider nicht rum kommen. Dazu gehört zum Beispiel die Hundesteuer, die von der Stadt oder Gemeinde, in der man lebt, erhoben wird. In Rehlingen-Siersburg funktioniert die Hundesteueranmeldung und -abmeldung aufgrund des Onlinezugangsgesetzes (OZG) ab sofort über den neuen digitalen Online-Bürgerservice.