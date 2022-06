Leichtathletik : Liara fliegt sogar weiter als die Jungs

Püttlingen/Rehlingen Vier Titel im Einzel und mit der Mannschaft: Rehlinger Leichtathletin dominiert Mehrkampf-Meisterschaften.

Liara Schulze vom LC Rehlingen hat am Donnerstag in Püttlingen die saarländischen Mehrkampfmeisterschaften der U 14 dominiert. Insgesamt gingen Athleten aus 18 Vereinen an den Start – und trotz der hochsommerlichen Temperaturen vollbrachten die 12- oder 13-Jährigen gute Leistungen. Mehrkampf heißt für diese Altersklasse Dreikampf (75-Meter-Rennen, Weitsprung und Ballwurf) oder Vierkampf (zusätzlich mit Hochsprung). Bei den 13-jährigen Mädchen zeigte Schulze ihre Überlegenheit in beiden Disziplinen und gewann sowohl im Dreikampf (1440 Punkte) als auch im Vierkampf (1828). Die meisten Punkte, nämlich 530, sammelte sie im Weitsprung mit 4,83 Metern. Dies war gleichzeitig von allen 85 Mädchen und 57 Jungs die beste Einzelleistung des Tages.