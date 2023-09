Auf dem Weg ins Mittelmeer Römisches Segelschiff erreicht Rehlingen – das ließ sich selbst Ex-Minister Altmaier nicht entgehen

Geduldig steht Ursula Schwindling am Geländer der Staustufe in Rehlingen, ihr Blick ist nach vorne gerichtet. Sie wartet. Minuten. Und auf einmal kommt sie um die Ecke: die Bissula. „Mama, dahinten!“, ruft ein Kind aufgeregt und läuft nun ebenfalls an die Stahlstäbe, um wie viele andere Schaulustige einen Blick auf das römische Handelsschiff zu erhaschen.