Leichtathletik : Halbmarathon: Richard Ringer läuft in Dresden allen auf und davon

Richard Ringer konnte sich über einen gelungenen „Trainingslauf“ freuen. Eigentlich diente der Halbmarathon in Dresden nur der Vorbereitung auf den Marathon in Valencia. Foto: Lutwin Jungmann

Rehlingen Sein Ziel ist der Olympia-Marathon 2021 in Tokio. Im Dezember möchte Richard Ringer die Norm dafür knacken. Am Sonntag gewann er schon mal den Halbmarathon in Dresden.

Richard Ringer vom LC Rehlingen hat am Sonntag den Halbmarathon in Dresden gewonnen. Bei dem von ihm selbst als „Trainingslauf“ bezeichneten Rennen lief er mit 1:02:26 Stunden die zweitbeste Zeit seiner Karriere und blieb nur 16 Sekunden über seinem Saarlandrekord aus dem Jahr 2019. Mit sechs Sekunden Rückstand erreichte Aaron Bienenfeld (SCC Hanau-Rodenbach) das Ziel im „Großen Garten“ der sächsischen Landeshauptstadt. Mit seiner Zeit steht Ringer in Deutschland nun an zweiter Position, neun Sekunden hinter Amanal Petros vom TV Wattenscheid.