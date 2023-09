Leichtathletik Richard Ringer holt Gold – und seine Frau auch

Ringer drückte nach verhaltenem Beginn ab der dritten von vier Runden gemeinsam mit Aaron Bienenfeld (SSC Hanau-Rodenbach) aufs Tempo, sprengte damit die fünfköpfige Spitzengruppe und ließ dann auf dem letzten Kilometer auch Bienenfeld stehen. Die Endzeit von 29:23 Minuten war der Hitze und der taktischen Zielsetzung („Es geht nur um den Titel.“) geschuldet. „Im Rennen habe ich mich erst mal zurückgehalten, weil ich wissen wollte, wie die anderen drauf sind. Man hat schnell gemerkt, dass die sich nicht in Topform befinden“, erzählter Ringer. Für den 34-Jährigen aus Überlingen (Baden-Württemberg) war es nach dem Halbmarathon im März in Freiburg der zweite Titel des Jahres. „Und mein erster 10-Kilometer-Meistertitel auf der Straße.“ Nun gilt seine Vorbereitung der Straßenlauf-Weltmeisterschaft am 30. September und 1. Oktober in Riga (Lettland), wo er im Halbmarathon eine gute Platzierung erreichen will.