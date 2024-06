Sportgymnastik Besondere Atmosphäre führt zu besonderen Leistungen

Beim Jahrgang 2015 war ein Dreikampf aus Übungen ohne Handgerät, mit Seil und mit Ball zu absolvieren. Viktoria Schmidt durfte sich am Ende über die Silbermedaille jubeln. Alina Usoltsev gewann Bronze. In der B-Kategorie gab es beim Jahrgang 2016 ein seltenes Ergebnis, nämlich gleich zweimal Gold. Gina Sanfilippo und Franscesca Sanfilippo erreichten am Ende exakt die gleiche Punktzahl und standen gemeinsam auf dem obersten Treppchen. Alexia Cruz Tapia gewann zudem Bronze. Einen weiteren Titel für den TV Rehlingen gewann Vivien Di Franko im Jahrgang 2015. Silber und Bronze gingen ebenfalls an Gymnastinnen aus Rehlingen – an Alissa Merz und Aria-Lou Leinenbach.