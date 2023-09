Siersburg Rewe-Markt öffnet am Donnerstag

Das Warten hat ein Ende: Am Donnerstag, 14. September, öffnet um 7 Uhr der neue Rewe-Markt in der Hauptstraße 35 in Siersburg. Dieser ist nach dem Neubau heller und größer geworden.

12.09.2023, 15:22 Uhr

Rewe in Siersburg Foto: Tina Leistenschneider Foto: Tina Leistenschneider