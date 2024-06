Restaurant Niedmühle schwer von Hochwasser getroffen „Ich bin hier groß geworden, deshalb wusste ich aus Erfahrung: Wir haben keine Chance.“

Eimersdorf · Das Hochwasser im Saarland hat in der Niedmühle in Eimersdorf erhebliche Schäden angerichtet. Dank des unermüdlichen Engagements etlicher Helfer kann sie nun nach drei Wochen an diesem Freitag wieder teilweise öffnen. Doch leider ist dieser Schicksalsschlag nicht einmal der schlimmste, den die Betreiber verkraften müssen.

06.06.2024 , 11:43 Uhr

Beim Hochwasser am Pfingstwochenende ist die Nied um 3,60 Meter angestiegen und hat dadurch den Keller sowie die erste Etage der Niedmühle unter Wasser gesetzt. Foto: Saarland 360/Markus Kelkel