Büchermarkt nur am Palmsonntag

Einen großen Bücherflohmarkt veranstaltet die katholisch-öffentliche Bücherei (KÖB) im Pfarrheim St. Nikolaus in Rehlingen, Beckinger Straße 23. Allerdings findet der Markt nur am Palmsonntag, 25. März, statt (10 bis 16 Uhr), ausdrücklich nicht, wie vom Veranstalter missverständlich mitgeteilt, schon am Samstag. Die KÖB Rehlingen wird von einem ehrenamtlichen Team geleitet. Mit den Erlösen des Bücher-Flohmarktes werden neue Bücher angeschafft. Ein Hauptschwerpunkt der Arbeit ist der Besuch in Kindergärten und Schulen.