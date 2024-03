Wohngebiete Kumpfwies und Ölgrund Gemeinde will Siedlungen in Siersburg und Gerlfangen erweitern

Rehlingen-Siersburg · Weil die Nachfrage nach weiteren Wohnraumflächen in Rehlingen-Siersburg groß ist, will die Gemeinde nun zwei Wohngebiete in Siersburg und Gerlfangen vergrößern. Vorher können Bürger ihre Bedenken dazu äußern.

26.03.2024 , 15:09 Uhr

In der Gemeinde Rehlingen-Siersburg bleibt die Nachfrage nach Wohnbauflächen ungebrochen. In zwei Ortsteilen sollen nun Wohngebiete erweitert werden. Foto: dpa-tmn/Christin Klose