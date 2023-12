Gemeinde stimmt gegen Landesentwicklungplan Rehlingen-Siersburg braucht mehr Wohnraum

Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2030 beschäftigt derzeit die saarländische Kommunalpolitik. Demnach ist er auch in der Niedtalgemeinde Rehlingen-Siersburg Thema, die wie alle anderen Kommunen nun eine Stellungnahme dazu abgeben darf. Der Plan wurde bereits in den einzelnen Ortsräten sowie im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Planung und Bauordnungswesen behandelt. Der dort herrschenden Meinung schließt sich auch die Verwaltung an, weswegen der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung (mit vier Enthaltungen) beschließt, dem Entwurf des LEP 2030 nicht zuzustimmen. Während der Sitzung werden die Gründe für diese Entscheidung deutlich.