Absagen wegen Corona : Kein Karfreitagszug nach Bouzonville: Rehlingen-Siersburg sagt insbesondere grenzüberschreitende Veranstaltungen ab

Rehlingen-Siersburg Grenzgemeinde Rehlingen-Siersburg reagiert auf Einschätzung von Grand Est als Corona-Risikogebiet.

Nachdem am Mittwoch die Landesregierung alle Großveranstaltungen verboten hat und zudem die Nachbarregion Grand Est als Corona-Risikogebiet erklärt wurde, müssen nun auch die Gemeinden im Kreis Saarlouis reagieren.

Die Grenzgemeinde Gemeinde Rehlingen-Siersburg bestätigte auf Nachfrage, dass vorsorglich alle für die nächsten sechs Wochen geplanten eigenen Veranstaltungen abgesagt werden, darunter fallen das Beltane-Fest am 1. Mai, aber auch kleinere Feste wie die Kinder-Sportlerehrung. Auch die Ausgabe der örtlichen Tafel „Buffet der Herzen“ könne nicht stattfinden, da etliche der älteren Helfer Bedenken hätten.

Dass auch der vielgenutzte Sonderzugverkehr nach Bouzonville an Karfreitag in diesem Jahr ausfalle, stehe schon fest, sagte der Beigeordnete Joshua Pawlak. Insbesondere grenzüberschreitende Termine werden nicht stattfinden, betonte er: Etwa die gemeinsame Picobello-Aktion von Niedaltdorf und Guerstling am Wochenende.