Serie Jahresrückblick im Kreis Saarlouis Ein Jahr, in dem neben Kosten auch Geldautomaten explodierten

Schön fing es an, und ausgelassen, das Jahr 2023. Fröhlich wurde in der Gemeinde Fastnacht gefeiert. Dabei gaben die Altrowwer Narren und der Siersburger Fuppes Vollgas und zum ersten Mal zog der Fremersdorfer Umzug durch Rehlingen – ein voller Erfolg. Doch bereits ab März hat sich das Blatt gewendet und die Stimmung ist gesunken. Das Schicksal der achtköpfigen Familie Stepien aus Rehlingen, die durch einen Brand in ihrem Haus über Nacht obdachlos wurde, bewegte weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus die Gemüter. Vier Wochen lang hielt diese Katastrophe die Bevölkerung in Atem, bis die Familie schließlich ein neues Haus in Fremersdorf gefunden hat und der Geschichte ein Happy End verlieh.