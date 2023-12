Frust in Rehlingen-Siersburg „Ein einziges Kommunikationsdesaster“ – Gemeinderat treibt Glasfaser-Projektleiterin in die Enge

Über eine Stunde lang bekam Michelle Büch, Projektleiterin für den Ausbau der Deutschen Glasfaser in Rehlingen-Siersburg, bei der vergangen Gemeinderatssitzung die Verärgerung der Fraktionsvertreter, Verwaltung und Bürger zu spüren. Büch stellte sich an dem Tag den Fragen der Anwesenden und begab sich damit sozusagen in die Höhle der Löwen. Denn Positives blieb an dem Abend weitestgehend aus. Stattdessen hagelte es Kritik.