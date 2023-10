Resolution im Gemeinderat Rehlingen-Siersburg fordert Erhalt des Kindernotdienstes in Saarlouis

Ende September hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) des Saarlandes bekanntgegeben, dass die Kinder-Bereitschaftsdienstpraxis am Marienhaus-Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis zum 1. Januar 2024 geschlossen wird. Ab dann wird es im Saarland nur noch zwei Standorte für kinderärztliche Bereitschaftsdienste geben, nämlich in Saarbrücken und in Neunkirchen. Dieses Vorhaben ist in der Öffentlichkeit auf breite Kritik gestoßen. Bei einer Petition, in welcher der Erhalt der Klinik gefordert wird, sind bereits weit über 31 000 Unterschriften zusammengekommen. Nun möchte auch die Gemeinde Rehlingen-Siersburg dazu Stellung nehmen und sich auf die Seite der Kritiker einreihen.