Bürgermeister gehört zu den Beschuldigten Nach Razzia im Rathaus – das könnte der Gemeinde Rehlingen-Siersburg jetzt drohen

Fast sechs Wochen ist es her, dass die Staatsanwaltschaft nicht nur das Rathaus von Rehlingen-Siersburg, sondern auch die Privatwohnung des Bürgermeisters Joshua Pawlak (SPD) durchsuchte. Der Grund: Verdacht auf Subventionsbetrug. Die Fördergelder für das inzwischen frisch sanierte Dorfgemeinschaftshaus (DGH) in Eimersdorf sollen früher geflossen sein, als zulässig. Deshalb fordert das Umweltministerium nun die gezahlten Subventionen zurück – was der sowieso schon finanzschwachen Gemeinde teuer zu stehen kommen könnte (wir berichteten).