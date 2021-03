Läufer des LC Rehlingen siegt in Dresden : Ringer spielt mit dem Tempo und läuft Rekord

Richard Ringer setzte sich bei dem Lauf im Großen Garten in Dresden früh an die Spitze. Hier ist er neben dem Eritreer Solomun Berhe, der das Tempo aber später nicht mehr mitgehen konnte und auf Rang elf zurückfiel. Foto: imago images/Jan Huebner/Kai Peters via www.imago-images.de

Rehlingen/Dresden Rehlinger Langstrecken-Spezialist stellt in Dresden neuen Saarland-Rekord im Halb-Marathon auf. Nun peilt er das nächste große Ziel an.

In blendender Verfassung hat Richard Ringer (LC Rehlingen) am Sonntag den Halbmarathon in Dresden gewonnen. Mit einer Zeit von 1:01:33 Stunden verbesserte er dabei auch seinen 2019 aufgestellten Saarlandrekord um gleich 37 Sekunden.

Dass am Ende dennoch diese starke Zeit herausgesprungen ist, zeigt, „dass ich in Form und auf einem guten Weg bin“, sagt Ringer. Vor allem auch angesichts der winterlichen Bedingungen mit viel Wind und Temperaturen um drei Grad.

Ringers Blick ist nun auf den 11. April gerichtet. Dann will er in Hamburg seinen zweiten Marathonlauf angehen und versuchen, den dritten deutschen Startplatz für Olympia zurück zu erobern. Den hatte ihm am Morgen in Dresden der Regensburger Debütant Simon Boch mit starken 2:10:48 Stunden abgejagt. Es war elf Sekunden schneller als Ringer im Dezember 2020 in Valencia. „In Hamburg werde ich schneller sein“, kündigt er den Gegenangriff an.